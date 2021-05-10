المفتي يدين بشدة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين اليوم الإثنين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا المفتي في بيانه، اليوم، إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره الشديد لاستخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة في تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطيَّ وقنابل الغاز تجاههم؛ مما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

وأكد مفتي الجمهورية أن قوات الاحتلال تضرب عُرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وسط صمت المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.

ودعا المفتي كافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.