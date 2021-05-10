التنمية المحلية: وضع الخطط الأولية لـ51 مركزا إداريا ضمن مبادرة حياة كريمة

​أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها نسقت مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزًا إداريًا، ضمن البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين لاثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلًا عن 3 يمثلون المجتمع المدني في نطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالي 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم نساء.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أن هذه المجمعات تأتي تنفيذًا للتكليف الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولى للبرنامج، والتي تشمل 51 مركزًا إداريًا تضم نحو 1400 قرية.

وأوضح شعراوى، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.