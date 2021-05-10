"تحسن نسبي".. الأرصاد: ظاهرة جوية تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

12:39 ص الإثنين 10 مايو 2021
"تحسن نسبي".. الأرصاد: ظاهرة جوية تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

الأرصاد

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة تحسن نسبي في الأحوال الجوية، تعيشها البلاد الآن، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الاثنين 35 درجة.

وأضاف بيان للهيئة، أن ذلك يأتي بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء شديدة الحرارة، تجاوزت فيها درجات الحرارة على العديد من المحافظات حاجز 40 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تبدأ خلال الفترة القادمة الانخفاض بشكل تدريجي، بحيث يكون الطقس خلال ساعات النهار حار ولطيف ليلًا، لتكون درجات الحرارة الصغرى تقترب من 20 درجة كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس بالانخفاض في حرارة الطقس.

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الأرصاد ظاهرة جوية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة الطقس

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