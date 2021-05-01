استئناف التراخيص بها.. ننشر أسماء 27 مركزا ومدينة تطبق منظومة البناء الجديدة تجريبيا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة وهي:

1- حي مصر الجديدة​

2- حي جنوب الجيزة.

3- مركز ومدينة قها.

4- حي المنتزه أول.

5- مركز ومدينة كفر الدوار.

6- مدينة مطروح.

7- مركز ومدينة قويسنا.

8- حي ثان طنطا.

9- مركز ومدينة سيدي سالم.

10- مركز ومدينة فارسكور.

11- مركز ومدينة طلخا.

12- مركز ومدينة العريش.

13- مدينة شرم الشيخ.

14- حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

15- حي ثالث الإسماعيلية.

16- حي السويس.

17- حي أول الزقازيق بالشرقية.

18- مركز ومدينة ناصر ببني سويف.

19- مركز ومدينة المنيا.

20- مركز ومدينة الفيوم.

21- حي غرب أسيوط.

22- مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد.

23- حي شرق سوهاج.

24- مركز ومدينة نقادة بقنا.

25- مركز مدينة أسوان.

26- حي جنوب الغردقة.

27- مركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.