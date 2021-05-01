نقف صفًّا واحدًا ضد دعاة الهدم.. 15 رسالة لـ"عمال مصر" في عيدهم

كتب- يوسف عفيفي:

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له اليوم السبت، إنه يهنئ عمالَ مصر بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام، مؤكدًا أن الطريق الصحيح لتقدم الأفراد والدول يتمثل في العمل والإنتاج وبذل الجهد.

ووجه الاتحاد التهنئة والتحية والتقدير لعمال مصر الشرفاء، والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة د.مصطفى مدبولي.

وأكد الاتحاد تمسكه بمجموعة من الأهداف والمبادئ، وذلك على النحو التالي:

- عيد العمال فرصة لتأكيد الدور التاريخي والوطني للعمال في مساندة الدولة في معركة التنمية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

- نفوض الرئيس السيسي والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج على كل الأصعدة؛ خصوصًا في ما يخص أزمة "سد النهضة".

- إن ملايين العمال يقفون صفًّا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا وإفسادًا.

- التأكيد أن "30 يونيو" ثورة حقيقية كانت "طوق النجاة" أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكان للعمال دور بارز فيها، وما زلنا نؤيد برنامج "تحالفها الوطني" في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والداخلية والخارجية.

- مستمرون في العمل وزيادة الإنتاج، وأن عمالنا يمتلكون من الوعي ما يكفي لمواجهة الشائعات المغرضة، وحروب الجيل الرابع المشبوهة.

- نساند سياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة هذه المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل، واعتبار ذلك حقًّا من حقوق الإنسان يتمتع به العامل المصري.

- التأكيد أن حديث الرئيس عن النهوض بالشركات العامة وحماية القطاع العام يطمئننا ويثلج صدورنا، ويثبت أقدامنا على الطريق الصحيح، ويجعلنا نطالب الحكومة مجددًا بتنفيذ تلك التوجيهات.

- نثمن ونُحَيِي صاحب قرار عدم نقل شركة "الدلتا للأسمدة" بطلخا، والعمل على تطويرها، ونتمنى قرارًا مماثلًا بدراسة قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

- نشيد بتوجيهات الرئيس وبرامج الدولة المصرية في دعم العمالة غير المنتظمة والمنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

- نؤيد جميع السياسات الخارجية، ونؤكد أن القيادة السياسية تواجه التحديات الخارجية بحكمة ووعي؛ خصوصًا ملف سد النهضة.

- نطالب بإشراك ممثلي العمال في كل التشريعات العمالية والتي يحتاج منها إلى إعادة النظر من أجل بيئة تشريعية متوازنة تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب الأعمال والعمال، دون تَغَوّل طرف على الآخر، وتحقق للعامل الاستقرار في العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن يحصل على حقه المشروع في أجر عادل وحماية صحية واجتماعية تليق به، وبدوره.

- التأكيد أن الأمر قد يتطلب إجراء تعديلات على بعض التشريعات الخاصة بالعمال، لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية المقبلة، وكل ذلك من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

- التأكيد أننا مستمرون في ملف التدريب والتثقيف لممثلي العمال، وكذلك للعمال في مواقع العمل والإنتاج، لتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، وطرق العمل بها، ولفتح حوار معهم، ومعرفة مطالبهم المشروعة، والقيام بدورنا كمحام للعمال في الدفاع عنهم وعن حقوقهم.

- نثمن دور الدولة المصرية في طريقة تعاملها مع الأزمة الليبيبة، وقرار عودة العمالة المصرية إلى ليبيا الذي يعتبره الاتحاد العام خطوة على الطريق الصحيح.

- تأكيد استمرار تنسيق اتحاد عمال مصر، مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا من أجل متابعة التحديات التي تواجه العمالة المصرية في "البلد الشقيق".

جدير بالذكر أن الأول من مايو هو المناسبة التي تعود تاريخيا إلى يوم 1 مايو من عام 1886 عندما نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو إضراباً عن العمل شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل ورفض الظلم الواقع على العمال.