رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان
القاهرة- (أ ش أ):
قالت وزارة الأوقاف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أناب محافظ القاهرة خالد عبد العال لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 25 رمضان 1442هـ الموافق 7مايو 2021م، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).
وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنها بهذه المناسبة الكريمة تتوجه وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بالشكر للرئيس السيسي على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يعجل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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