​"حقوق إنسان البرلمان" تناشد المجتمع الدولي لدعم حقوق مصر في مياه النيل

كتب- نشأت علي:

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بيانًا تناشد فيه المجتمع الدولي للقيام بدوره في دعم حقوق المصريين في مياه النيل.

وقالت اللجنة، في بيانها، إن تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة، كان بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة. وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك، تناشد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل، وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد رئيس اللجنة، أن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، فمنذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان، وفي نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول على مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف بيان اللجنة: "يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة"، كما تـبين اتفاقيـات جنيـف 1949 (وبروتوكولاهتا الإضافية)".