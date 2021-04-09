فيديو استقبال الرئيس السيسي نظيره التونسي في مطار القاهرة
(مصراوي):
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في مطار القاهرة، الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة 3 أيام.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت في قصر الاتحادية، والتي من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.
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