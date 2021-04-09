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الجو متقلب.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين حول موعد ارتداء الملابس الصيفية

02:38 م الجمعة 09 أبريل 2021
الجو متقلب.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين حول موعد ارتداء الملابس الصيفية

الطقس

كتب – أسامة علي:

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء المواطنين للملابس الصيفية.

وأضاف شاهين في تصريحات لـمصراوي، الجمعة، أن الأحوال الجوية خلال فصل الربيع الذي انطلق رسميا 21 مارس الماضي، تشهد تقلبات في معدلات درجات الحرارة، مؤكدا أنه ما زالت درجات الحرارة متقلبة ومتباينة بين الصعود والهبوط.

ونصح مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، مضيفا:"يجب ارتداء ملابس معتدلة ما بين الصيفية والشتوية"، إذ لا تزال درجات الحرارة تتراوح بين عند 22 و 23 درحة، ويجب ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل والصباح الباكر، مؤكدا أنه عند استقرار درجات الحرارة، يمكن ارتداء الملابس الصيفية.

وأشار شاهين إلى أن الاستقرار في درجات الحرارة يبدأ بعد شم النسيم وانتهاء أعياد الربيع، والتي تنطلق خلال شهر مايو المقبل، مطالبا بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتحديد نوعية ارتداء الملابس سواء كانت صيفية أو شتوية.

وأوضح مدير مكز التنبؤات بالأرصاد ، أن طقس غدا السبت يشهد نشاط للرياح، مما يؤدي إلى اضطراب بالملاحة البحرية، مؤكدا أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

الطقس درجات الحرارة الصيف الشتاء فصل الربيع

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