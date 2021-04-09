إمساكية رمضان ٢٠٢١.. ننشر عدد ساعات الصيام خلال ٣٠ يوما

كتب - يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

ووفقا للحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام العام الهجري الجديد 1442هـ، 354 يوما، وبذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويوافق الثلاثاء 13 أبريل الأول من رمضان، حيث مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

وينشر "مصراوي" إمساكية لشهر رمضان لعام 1442هـ، بمدينة القاهرة، وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.