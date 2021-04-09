حدث ليلا| وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لامتحانات الثانوية وتوصيات مؤتمر "بناء عالم ما بعد الجائحة"

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-ننشر توصيات مؤتمر "بناء عالم ما بعد الجائحة" من تنظيم المركز المصري للفكر

ينشر موقع "مصراوي" توصيات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور وزراء، الصحة والسكان والتعاون الدولي والتخطيط.

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-المجلس العربي للمياه يبحث مستجدات مفاوضات سد النهضة

شدد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.

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-تركي آل الشيخ يدعو السعوديين إلى تلقي اللقاح بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

حث رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، المواطنين السعوديين على المسارعة بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في المملكة.

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-انقطاع خدمات "فيس بوك" و"ماسنجر" عن عدد من المستخدمين في مصر

انقطعت خدمات موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، و"ماسنجر"، عن عدد من المستخدمين في مصر.

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-مصطفى بكري يكشف حقيقة التعديل الوزاري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن أغلب المعلومات في الشارع المصري تشير إلى احتمالية حدوث تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.

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-وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لامتحانات الثانوية (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الموعد النهائي لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

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-قرار جديد من الصحة بشأن مواعيد العمل بمراكز تطعيم لقاحات كورونا في رمضان

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مد العمل في مراكز التطعيم بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية حتى العاشرة مساء خلال شهر رمضان.

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-وزير السياحة ومحافظ القاهرة يشهدان حفل تكريم المشاركين في حدث موكب المومياوات الملكية

شهد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفل تكريم جميع جهات الدولة التي شاركت في حدث موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم السبت الماضي، وكذلك الشركة المنظمة للحدث.

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-رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي "جاسر - 5"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "جاسر- 5"، والذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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-​16 توصية لمؤتمر الأزهر تنادي باستراتيجية تدريجية للتحول الرقمي في التعليم

ألقى الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، البيان الختامي للمؤتمر الافتراضي السنوي الأول الذي عقده مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بعنوان: "التقويم الرقمي للوافدين بين الأدوات والآليات"، تحت شعار "نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين بالأزهر"، في الفترة من 6: 8 أبريل 2021م، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بتعليم الوافدين من خلال تطوير منظومته تطويرًا شاملًا تواكب العصر.

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-الصحة تتسلم 20 جهاز تنفس صناعي من شركة إيني الإيطالية

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشركة "إيني الإيطالية" لشمال أفريقيا، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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-تجربة ومحاكاة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل الاختبارات التجريبية للثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تقسيم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على 3 أيام.

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-قرارات وتحذيرات.. كل ما قالته وزيرة الصحة بشأن كورونا في مصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع الاحتفال بالمناسبات الدينية وشهر رمضان الكريم.

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-مجلس الشيوخ يستقبل وفدا من دولة جنوب السودان

استقبل المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان والوفد المرافق له.

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وزيرة الصحة تكشف عدد المسجلين على موقع لقاحات كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1.1 مليون شخص على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاحات كورونا.

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-تقضي على الكوادر.. برلماني يطالب بغلق الكيانات التعليمية الوهمية

طالب النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بالتصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدًا على أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على المدى البعيد، مما يستوجب تشديد الرقابة من قبل التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأنها تعمل بعيدًا عن القانون وتزاول نشاطها في الخفاء ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة.

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-"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين خارج مصر، لنشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لقضية مصر أمام العالم، واستكمال لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها.

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-الصحة: جائحة كورونا أظهرت قدرات الدول في الاهتمام بحق الإنسان في الحياة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا أكبر اختبار للعالم، حيث أظهرت قدرات الدول في الاهتمام بحق الإنسان في الحياة وهو أهم حق، مضيفة أنه يجب على الدول عند انتهاء الأزمة في عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.

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-نيابة عن السيسي.. مدبولي يُلقي كلمة مصر خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "D-8" التي عقدت اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

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-الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة

‏‎التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.

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-الحكومة: مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرًا تضمن إنفوجرافيك يوضح أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين.

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-صور.. القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء في تخصصات الطب المختلفة والمجالات العلاجية والبحثية.

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-رئيس هيئة الاستثمار يلتقي ممثلي الشركات الإماراتية لبحث فرص الاستثمار داخل مصر

توجه المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ‏‎عقب زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الاستثمار.

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-البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمصطفى كامل بالإسكندرية.

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-مسئولو "الإسكان" يتفقدون الوحدات السكنية ومشروعات المرافق والطرق بمدينة السادات

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسئولو الجهاز والمشروعات.

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-"التعليم" تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة في رمضان واعتماد نتيجة مارس

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءًا من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي.

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-وزير النقل عن تطوير السكة الحديد: "مش هنطلع حد معاش واحنا محتاجينه" - فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مرفق السكك الحديدية يعتبر الأهم بين جميع مرافق وزارة النقل، لأنه يتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين يوميًا.

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-ما حقيقة إلغاء دعم التموين للمستفيدين من مبادرة "إحلال السيارات"؟

أوضحت الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة حقيقة المخاوف المثارة بشأن إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

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-أمريكا تضيف 7 شركات تكنولوجيا صينية إلى قائمة حظر التصدير

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إضافة 7 شركات صينية تعمل في مجال أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة إلى قائمة الكيانات الصينية المحظور تصدير المنتجات الأمريكية إليها، بدعوى أن أنشطة هذه الشركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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-دبلوماسي روسي: موسكو تأمل أن تسود روح التعاون بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة

أعرب رئيس قسم الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، اليوم الخميس، عن أمله في أن تسود روح التعاون في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدًا استعداد موسكو للمساعدة في ذلك بكل طريقة ممكنة.

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-العراق: إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا، فيما ألقت القبض عليهم مع ناقلهم في محافظة نينوى.

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-بايدن يصف عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بـ"الوباء" ويدعو إلى حظرها

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنها "وباء"، داعيا إلى حظر الأسلحة الهجومية الشخصية.

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-مسؤول بجامعة الدول العربية يعرب عن القلق من الوضع في لبنان

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن الانزعاج والقلق من الوضع في لبنان، نافيا وجود مبادرة للجامعة العربية لحل الأزمة السياسية

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-الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصر بدعوة من الرئيس السيسي

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوم غد الجمعة وحتى يوم 11.

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-مسؤول روسي: اندلاع حرب في شمال شرق أوكرانيا سيكون بداية نهايتها

حذر نائب مدير إدارة الرئيس الروسي، دميتري كوزاك، من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ خطوات عسكرية للدفاع عن سكان منطقة دونباس في شمال شرقي أوكرانيا، إذا اقتضى الأمر ذلك، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

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-إصابة 7 رجال شرطة بعد ليلة سادسة من الاشتباكات في أيرلندا الشمالية

يخضع سبعة من رجال الشرطة في أيرلندا الشمالية للعلاج بعد الليلة السادسة من الاشتباكات المرتبطة بالقيود على التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبجنازة تخالف قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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-مصادر طبية سودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات غرب دارفور إلى 125 قتيلا و208 جرحى

أفادت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور اليوم الخميس بارتفاع عدد ضحايا أحداث العنف التي اندلعت السبت الماضي بمدينة الجنينة عاصمة الولاية، الواقعة غربي السودان، إلى 125 قتيلا و208 جرحى.

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