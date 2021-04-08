وزيرة الصحة تكشف عدد المسجلين على موقع لقاحات كورونا
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1.1 مليون شخص على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاحات كورونا.
وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، إلى التوسع في مراكز لقاحات كورونا لتصل إلى 169 مركزا إلى الآن ومن المقرر أن تصل إلى 350 مركزا خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تمديد مواعيد عملها في رمضان لتصل إلى العاشرة مساء.
وأوضحت أنه من المقرر أن تصل مزيد من شحنات لقاحات كورونا خلال الفترة القادمة حيث ستصل مليون جرعة من الصين خلال أيام، بجانب المتبقي من شحنة ال 4.5 مليون جرعة من جافي خلال 4 أسابيع، حيث حصلنا على ما يقرب من مليون جرعة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان