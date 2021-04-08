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"الكازينو".. قرار وزاري بإنشاء شعبة ألعاب المائدة بغرفة المنشآت الفندقية

02:16 م الخميس 08 أبريل 2021
"الكازينو".. قرار وزاري بإنشاء شعبة ألعاب المائدة بغرفة المنشآت الفندقية

الدكتور خالد العناني

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا برقم 95 لسنة 2021، يقضي بإنشاء شعبة نوعية بغرفة المنشآت الفندقية تحت مسمى شعبة ألعاب المائدة "الكازينو" وتكون تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصاتها.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.

وجاء نص القرار كالتالي: ​

خالد العناني شعبة ألعاب المائدة غرفة المنشآت الفندقية وزير السياحة والآثار

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