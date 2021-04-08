مزار روحاني.. الإسكان تكشف مخطط تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الإجراءات التنفيذية لـ 14 مشروعاً لتطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، مؤكداً على أن مشروعات التطوير ستحسن البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وقال وزير الإسكان، في بيان، الخميس: تتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم"بسانت كاترين، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، التي تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

وأضاف الوزير، أن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى، وهي منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

وفي السياق ذاته، قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، بزيارة مدينة سانت كاترين لتفقد مواقع مشروعات المرحلة الأولى، ولقاء الشركات المُنفذة واستشاريي المشروعات، ورافقهم في الزيارة المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس بلال داوود، رئيس جهاز بحوث ودراسات التعمير.

كما عقد اللواء محمود نصار، اجتماعا مع المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولي المحافظة، لاستعراض مكونات المشروع، وإجراء التنسيقات اللازمة على الطبيعة مع جميع الجهات المعنية (المرافق – الكهرباء – الموارد المائية والري – الآثار – البيئة – الاتصالات) لسرعة تنفيذ مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، موضحاً أنه تم إجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الكهرباء لإمداد المدينة والمشروعات التنموية بالطاقة الكهربائية اللازمة.

وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه سيتم تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وهي (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادي الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).​