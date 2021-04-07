القوى العاملة: تحصيل 88.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالأردن

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن مستحقات الضمان والمعاشات، وتحولات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 5 ملايين و637 ألفا و 987 دولاراً، ما يوازي 88.5 مليون و 572 ألفا و 775 جنيها تقريبا، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأكد الملحق العمالي طلعت السيد محمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 58 منها 51 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.

وأوضح الملحق العمالي بعمان، أنه تم خلال الفترة المشار إليها تم حل 10 شكاوي وديا لدى أصحاب الأعمال مقدمة من العمال، وإحالة 15 شكوى للقضاء للقضاء وزارة العمل الأردنية وذلك من 25 شكاوي مقدمة للمكتب.

كما أجرى المكتب 38 زيارة للجهات الحكومية لحل شكاوي العمال، فضلا عن 7 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال و6 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، بالإضافة إلى 3270 استشارة عمالية مقدمة للعمال ليصبح إجمالي اللقاءات والزيارات والاستشارات خلال الفترة 3321.