انخفاض 11 درجة.. الأرصاد: عودة الأجواء الباردة ابتداء من الغد

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الخميس تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمقدار 11 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": بعد أن شهدت البلاد يومين من الطقس الحار وصلت درجة الحرارة على القاهرة ٣٤ درجة مئوية وعلى جنوب البلاد ٣٧ درجة، فبداية من الغد يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٢٥ درجة ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي السبت والأحد ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.