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"مصر للطيران" تسير 64 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب.. غدًا

04:01 م الأربعاء 07 أبريل 2021
"مصر للطيران" تسير 64 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب.. غدًا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 64 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، ميلانو، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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