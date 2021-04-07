أنا كمان قلقان والحضارة دي هتستمر.. 17 تصريحا للسيسي بشأن قضية سد النهضة

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال الافتتاح العديد من التصريحات المهمة حول أزمة سد النهضة ومصير التفاوض بشأنه، يستعرضها مصراوي في النقاط التالية:

1- مصر تسعى إلى الحفاظ على المياه والاستفادة منها من خلال مشروعات هدفها الاستفادة الحقيقية.

2- نعيد استخدام المياه الموجودة أكتر من مرة واتنين.

3- المياه كانت من أسوان لغاية الدلتا بتمشي بالانحدار الطبيعي للأرض فإحنا مبندفعش حاجة.

4- ، طيب لو حبيت أعمل المحطة دي في نهاية الاستخدام هودي المياه فين، أرميها في البحر ولا أعملها تحلية واستفيد منها في أماكن تانية.

5- علشان نجيب المياه من تحت لفوق في محطة الحمام حوالي 104 كم، بنعمل 15 محطة رفع علشان نطلع المياه دي، ونعالجها بمعالجة ثلاثية متطورة نزرع بيهم في منطقة محور الضبعة أو وداي النطرون.

6- مصر نظمت الاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية لحكام لمصر من 4000 سنة كانوا قادة وطنيين، ورسموا وكتبوا في التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لوطنهم.

7- لما عملنا الموكب الملكي كنا عايزين نقول خلوا بالكم الدولة دي من زمان قوي، من أيام ما كانت المياه بتنزل محدش بيمنعها ولا حد كان بيوديها.

8- الدولة دي من أيام ما كانت المياه بتنزل كده وبتمشي كده، وقامت الحضارة دي والحضارة دي هتستمر.

9- مصر لم تغير موقفها من بناء سد النهضة الإثيوبي منذ سنوات طويلة.

10- لما روحت البرلمان الإثيوبي قولتلهم مصر لا تمانع التنمية لكم ولكن لا نقبل المساس بمياه مصر.

11- لا نمانع التنمية للشعب الإثيوبي ولكن يجب أيضا ألا تكون هذه التنمية على حساب مصر، ولا يمكن القبول بضرر لأمن مصر المائي.

12- تفتكروا من امتى أنا قلقان على المياه؟، من 2011، مبقتش أرتاح ولا أقدر اطمن من 2011، وتحديدا من 25 يناير 2011.

13- بقول كده ليكم علشان أنتم جزء وشريك أصيل في مواجهة التحديات، لكن اللي حصل في 2011 كان المدخل للتحديات.

14- نؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية.

15- مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف.

16- اللي نزل المياه هناك ربنا واللي خلاها تيجي مصر ربنا، في مسار ربنا محدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر.

17- بتابع مواقع التواصل الاجتماعي وشايف القلق، وبصراحة القل مستحق ومشروع.. من حقكم تقلقوا وأنا كمان قلقان.