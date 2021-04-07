تشجيعًا للبحث العلمي.. جامعة حلوان تحتفل بعلمائها المتميزين في النشر الدولي

كتب- داليا شبل:

نظمت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي، تشجيعًا للبحث العلمي والنشر الدولي.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، ولفيف من عمداء الكليات، وذلك في إطار التنافسية العالمية في مجالات البحث العلمي، واهتمام الجامعة بالارتقاء به تماشيًا مع خطة الدولة في دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي بالجامعة.

وتقدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في بداية كلمته، بالشكر والعرفان لعلماء الجامعة المتميزين في المجالات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعتبر عيدًا للعلم والعلماء، وأن نهضة الدول وتقدمها يعتمدان في المقام الأول على مدى قدرتها على صناعة المعرفة واستثمارها من خلال البحث العلمي والابتكار؛ بما يسهم في إيجاد حلول جذرية للقضايا القومية وتعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار نجم إلى الزيادة المطردة في النشر الدولي خلال الأعوام الماضية قد أدت إلى رفع تصنيف الجامعة دوليًّا، ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، مؤكدًا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة البحثية بها؛ حيث تم إنشاء واستحداث كيانات بحثية بالجامعة تدعم البحث العلمي، وتقدم الإمكانات اللازمة للباحثين لزيادة نسب الأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن احتفال اليوم والذي يتكرر للعام التالي على التوالي، إنما يؤكد اهتمام إدارة الجامعة وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولي وإثراء البحث العلمي؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعلنت عطية أن الكليات الأكثر نشرًا خلال عام 2019 هي كلية العلوم التي حصلت على المركز الأول، تليها في المركز الثاني كلية الهندسة بحلوان، وتحتل المركز الثالث كلية الصيدلة، ثم كلية الطب في المركز الرابع وفي المركز الخامس كلية الهندسة بالمطرية.

وحصل قسم الكيمياء بكلية العلوم على المركز الأول، يليه في المركز الثاني قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية هندسة حلوان، واحتل قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم المركز الثالث، ثم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب في المركز الرابع، ثم قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان في المركز الخامس؛ على صعيد الأقسام الأكثر نشرًا.

وحصل على جائزة التميز البحثي للرواد (الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين ممن قدموا إنتاجا علميا متميزا باسم جامعة حلوان)، الدكتور محمد السيد عثمان الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

وخلال فعاليات الحفل تم تكريم الخمسة الأوائل من الباحثين الأكثر نشرًا للأبحاث العلمية على المستوى الدولي بالجامعة لعام 2019، وقد حصل على المركز الأول الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، وفي المركز الثاني الدكتور محمد محمود زكريا القصاص الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنة ورئيس القسم بكلية الطب، وفي المركز الثالث الأستاذ الدكتور قرني رجب محمود حميدة الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان وقد شاركته في المركز الثالث الدكتورة حنان بسيونى أحمد، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء، والمركز الخامس مناصفة بين الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أحمد، الأستاذ بقسم الفيزيقا الهندسية ورئيس قسم العلوم الأساسية بكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور بهاء أحمد صلاح الدين الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

وفاز بالمركز الأول بجائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للمشروعات البحثية، الأستاذ الدكتور سامح حمدي عبد المجيد سرور الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة، بمشروع إنشاء مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي.

وحصل على المركز الثاني الدكتور هشام رأفت شوقي حافظ، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بمشروع جيل لمستقبلات حمض الريتينويك لتحريض الخلايا الجزعية على التمايز العصبي.

ومُنحت جائزة التميز البحثي لمبعوثي الجامعة أو منحة شخصية للدكتور أحمد برهوم همام، المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفاز بجائزة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا مرحلة (الدكتوراه) الدكتور رضا عبد الباسط العزب من هندسة حلوان، ومرحلة (الماجستير) الباحثة رقية رمضان عبد المطلب عثمان من كلية العلوم، وفاز بجائزة التميز البحثي لطلاب الجامعة الطالب عمرو موسى عبد الحميد الأزهري بالفرقة الرابعة بكلية العلوم.

وشملت الاحتفالية تكريم مدير وحدة التصنيف الدولي ونائب مدير الوحدة والأعضاء التنفيذيين والأعضاء الممثلين لكليات الجامعة والإداريين؛ لما بذلوه من جهد في إبراز مجهودات الجامعة في القطاعات المختلفة؛ لتتقدم في الترتيب محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا وَفق معايير التصنيف الدولية.