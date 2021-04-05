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مجلس الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيري

11:58 ص الإثنين 05 أبريل 2021
مجلس الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير الأوقاف صندوق الوقف الخيري

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