بمليار و268 مليون جنيه.. النقل: الانتهاء من تطوير طريق "المنصورة / جمصة" 30 يونيو المقبل

كتب– أسامة علي:

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم، وتكلفة مليار و268 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه يتم إنشاء حارة ثالثة وحائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر في كل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، وحيث بلغت نسبة تنفيذه 90%.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30 يونيو2021)، مطالبًا بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9 أمتار في كل اتجاه ليصبح 14 مترًا بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه وإنشاء 2 دوران للخلف (منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل).

كما تابع الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا وتخفيف الحركة المرورية من داخل المنصورة إلى طلخا.

كما تفقد الوزير مواقع العمل في مشروع انشاء ازدواج طريق المنصورة محلة دمنة دكرنس بطول ١٠ كم ( مرحلة اولي) والذي تبلغ تكلفته 153 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 32% والذي يحقق ربط مدينتي المنصورة والمنزلة بدكرنس ببورسعيد كما تم متابعة مشروع استكمال إنشاء إزدواج (طريق دمياط الشرقي) مرحلة ثانية في المسافة من كوبري طلخا إلى كوبري شربين بطول 12 كم.

حيث يتم إنشاء ازدواج للطرق الحالي بطول 12 كم بعرض 9 أمتار بـ2 حارة مرورية وتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج وتنفيذ فرشة خرسانية أسفل المواسير بطول 3 كيلو مترات وتنفيذ مواسير خرسانية بطول 210 أمتار طولي وقطر 1,95 متر.

ووجّه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذه المشروعات، في تسهيل حركة تنقل المواطنين مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل مشروع.

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