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بصوت خالد النبوي.. السيسي يشاهد فيلم "مصر الحضارة"

07:25 م السبت 03 أبريل 2021
بصوت خالد النبوي.. السيسي يشاهد فيلم "مصر الحضارة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم حول الآثار المصرية العظيمة تحت عنوان "مصر الحضارة"، بطولة الفنان خالد النبوي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي فيلم مصر الحضارة خالد النبوي موكب المومياوات الملكية

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