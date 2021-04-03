تخريد العربات وقطع الغيار المهملة.. وزير النقل غاضبا: "معنديش مال قارون"

كتب- محمد نصار:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه لا يمكن تخريد أي عربات قطار إلا بعد التأكد التام من عدم صلاحيتها للتشغيل مرة أخرى.

وأضاف الوزير، موجها حديثه لأحد المسؤولين بالسكة الحديد، خلال زيارته إلى ورش السكة الحديد بالمنيا، اليوم السبت: "أنا مش هقطع عربية إلا إذا كنت متأكد أنه لا يمكن إصلاحها، وفشلت في إصلاحها، أنا معنديش مال قارون". بحسب تعبيره.

وتابع وزير النقل: "سواء عربيات ركاب أو عربيات نوم تجيلك تتصلح، لو متصلحتش تشوف ورشة تانية إمكانياتها أكبر منك، مفيش عربية قديمة تتخرد وتتباع كهنة إلا إذا فشلت في إصلاحها على كل المستويات".

وواصل كامل الوزير غاضبا: "لو مش هعرف أصلحها عندي، أشوف شركة كبيرة تتولى الإصلاح، ولو مش نافعة خالص تبقى تتخرد".

وانتقد وزير النقل، وجود الكثير من قطع الغيار الملقاة على الأرض خارج المخازن، وبالسؤال عنها، تم الرد بأنها قطع غيار جديدة وسيتم إدخالها للمخازن، ليعود الوزير للتعليق قائلا: "دي عليها تراب وزبالة.. دي مرمية هنا من شهور".