وزير القوى العاملة يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه.

وقدم وزير القوي العاملة، رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وشدد سعفان، على ضرورة أن نتبع جميعا إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" في الأماكن العامة والمزدحمة، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن الحرص على تغطية الفم والأنف بمرفق مثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا وغسل اليدين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن العالم بأسره يواجه اليوم تهديدًا صحيًا خطيرًا سيكون له آثار مباشرة وبعيدة المدى على اقتصاديات الدول المتضررة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه الجائحة شكلت تحديًا للحكومات وأصحاب العمل والعمال في مواجهة تداعياتها السلبية على الصحة العامة وصحة وسلامة العمال وعلى أسواق العمل، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات.

وأكد الوزير، على الدور الكبير لمفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع فئات الشعب، مشددا على أن دور وزارة القوى العاملة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة.

وقال: "إن رسالة وزارة القوى العاملة هي تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك لأن معرفة الأخطار والمخاطر التي يواجهها الإنسان في أثناء حياته اليومية أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه في مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.​