رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

10:55 ص الخميس 29 أبريل 2021
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثاني

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