غدا.. 21 مليون طالب يبدأون إجازة نهاية العام الدراسي

08:44 م الأربعاء 28 أبريل 2021
غدا.. 21 مليون طالب يبدأون إجازة نهاية العام الدراسي

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل، لتبدأ غدا الإجازة الصيفية لنحو 21 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وانتهى اليوم الأربعاء، طلاب النقل، بالصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، من أداء آخر أيام امتحانات شهر أبريل الجاري.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، والتي تضم نحو 21 ألف طالب، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية

وزارة التربية والتعليم إنهاء العام الدراسي إجازة نهاية العام الدراسي امتحانات شهر أبريل

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