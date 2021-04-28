محافظة القاهرة تتصدى لمحاولة بناء مخالف في المطرية "صور"

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد عبدالعال، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

وفي هذا السياق ازالت الأجهزة التنفيذية بحي عين شمس مبنى مخالف شرع القائمون عليه في استكماله على مساحة 550 مترا في 3 عطفة خضر بالمطرية رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.​