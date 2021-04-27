وزير الدولة للإنتاج الحربي يتلقى لقاح كورونا

04:23 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتلقى لقاح كورونا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتلقى لقاح كورونا

كتب- محمد سامي:

تلقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد الفيروس.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يقوم كافة العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، مؤكداً على أهمية قيام جميع العاملين بالإنتاج الحربي بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "الكورونا" خاصةً في ظل ظهور موجات جديدة من الفيروس.

ووجه الوزير "مرسي" التحية إلى أفراد الجيش الأبيض على جهودهم وتفانيهم في العمل، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية منذ بداية ظهور الفيروس ومازالت تقوم به إلى الآن لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا كما أشاد بدورهم في تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، مثمناً قيام الحكومة المصرية بمراعاة مباديء العدالة والشفافية في توفير لقاحات الفيروس.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتلقى لقاح كورونا

وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاح كورونا محمد أحمد مرسي فيروس كورونا

الخبر التالى:

حافظوا على سمعة الناس.. بكري: مش أي واحد في الشارع يرفع قضية على نائب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا