بعد قليل.. الحكومة تطلق المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
01:30 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
كتب- محمد سامي:
تطلق بعد قليل الحكومة المصرية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
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