بعد قليل.. الحكومة تطلق المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

01:30 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
بعد قليل.. الحكومة تطلق المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

تطلق بعد قليل الحكومة المصرية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة المصرية الإصلاح الاقتصادي

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