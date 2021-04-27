بعد قليل.. الحكومة تطلق المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

كتب- محمد سامي:

تطلق بعد قليل الحكومة المصرية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.