انخفاض الرؤية إلى 3 كيلو.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة تضرب البلاد الآن

07:46 م الأحد 25 أبريل 2021
انخفاض الرؤية إلى 3 كيلو.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة تضرب البلاد الآن

أرشيفية

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن رمالًا مثارة الآن في سماء القاهرة وباقي محافظات حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى بدء دخول موجات من الهواء البارد وعليه.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يؤدي لبدء الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، بعد أن سجلت درجة الحرارة الفعليه على القاهرة اليوم 37 درجة.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة الآن 29 درجة، وسرعة الرياح وصلت إلى 20 عقدة، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة تقلل مستوى الرؤية الأفقية إلى 3 كيلو مترات.

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