رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

05:42 م الأحد 25 أبريل 2021
رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعَا اليوم السبت، لمتابعة الموقف الخاص بالأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء، والتي سيتم الاعتماد في زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضي للزراعة، ومساحاتها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التي أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة في شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيراً إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية العديد من الأراضي في تلك المناطق للزراعة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سيناء السيد القصير

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