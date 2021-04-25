الموازنة الجديدة.. 18.3% زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة "دخل وقيمة مضافة"

02:00 م الأحد 25 أبريل 2021
الموازنة الجديدة.. 18.3% زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة "دخل وقيمة مضافة"

وزارة المالية

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "2021 - 2022" وذلك لعرضه على مجلس النواب.

وتستهدف الحكومة زيادة قيمة المتحصلات الضريبية بمقدار نسبته 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي "2020 - 2021".

وتعتبر الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية "بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات"، في "2021 - 2022"، بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وخاصة تحسين ورفع كفاءة الإعلان الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية.

كما من المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي "2020 - 2021"، بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق "2020 - 2021"، لتصل إلى 449.6 مليار جنيه.

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وزارة المالية الموازنة العامة الجديدة الحصيلة الضريبية للدولة قيمة مضافة مجلس النواب

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