شيخ الأزهر مهنئا بذكرى تحرير سيناء: ملحمة تاريخية للعزة والكرامة

11:33 ص الأحد 25 أبريل 2021
شيخ الأزهر مهنئا بذكرى تحرير سيناء: ملحمة تاريخية للعزة والكرامة

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان له، الأحد، أن ذكرى تحرير سيناء واستعادتها إلى حضن الوطن، غالية على نفوس المصريين جميعًا، تخلد ملحمة تاريخية للعزة والكرامة في سبيل استرداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن، مؤكدا أن الله قيد لسيناء الحبيبة أبطالًا وجنودًا أوفياء عاهدوا الله على بذل أرواحهم الطاهرة لتحريرها من المحتل الغاصب، وقدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن.

ودعا، شيخ الأزهر المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

أحمد الطيب الأزهر الشريف ذكرى تحرير سيناء عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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