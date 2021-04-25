وزير التنمية المحلية: تحرير 300 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم في تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط في هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الإجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والتنسيق مع مديريات الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفي حال تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بجولات مفاجئة على المدن والأحياء لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي خاصة تقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بنسبة 50% في أعداد المترددين على تلك المنشآت من المطاعم والكافيهات وتحرير محاضر غلق للمخالفين.

وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، قائلا: "حافظوا على أنفسكم وعليكم دور كبير للحفاظ على صحتكم وسلامتكم بجانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا ".. وكافة أجهزة المحليات تقوم بدورها وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة من يقدم الشيشة ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وكشف "شعراوي" جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلا: ننسق ونتعاون مع وزارة الداخلية في تحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات حررت حوالي 300 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا أو عدم ارتداء الكمامات الواقية حتى الآن.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور في مناطق عملهم بصورة يومية للتأكد من التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من ١٧ أبريل ٢٠٢١ الجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة التعامل بحسم مع كافة المظاهر السلبية والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء عليها وتحقيق الانضباط للشارع المصري خاصة المقاهي والمطاعم والكافيهات المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري.

كما وجه "شعراوي" بتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية والخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، مع ضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية.