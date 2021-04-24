​القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات لعامل مصري في قطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، وبلغت إجمالي مستحقات العامل نحو 423 ألفًا و190 ريالًا قطريًا، أي ما يوازي مليون و824 ألفًا و795 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وكلّف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "ماجد.ع. ز" والذي كان يعمل في إحدى الشركات بالدوحة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب وجّه المواطن بالخطوات الواجب اتباعها للحصول على مستحقاته، وتم المتابعة معه حتى حصوله على حكم قضائي بمستحقاته المالية من قبل جهة عمله.

وتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح المواطن المصري "ماجد.ع. ز" وتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكي بإجمالي 423 ألفا و190 ريالًا قطريًا، أي ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيهًا مصريًا، كما تم مساعدته في استخراج وثيقة سفر لاستخدامها في إنهاء إجراءاته.