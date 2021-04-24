​القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات لعامل مصري في قطر

11:52 م السبت 24 أبريل 2021
​القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات لعامل مصري في قطر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، وبلغت إجمالي مستحقات العامل نحو 423 ألفًا و190 ريالًا قطريًا، أي ما يوازي مليون و824 ألفًا و795 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وكلّف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "ماجد.ع. ز" والذي كان يعمل في إحدى الشركات بالدوحة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب وجّه المواطن بالخطوات الواجب اتباعها للحصول على مستحقاته، وتم المتابعة معه حتى حصوله على حكم قضائي بمستحقاته المالية من قبل جهة عمله.

وتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح المواطن المصري "ماجد.ع. ز" وتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكي بإجمالي 423 ألفا و190 ريالًا قطريًا، أي ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيهًا مصريًا، كما تم مساعدته في استخراج وثيقة سفر لاستخدامها في إنهاء إجراءاته.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة السفارة المصرية في الدوحة مكتب التمثيل العمالي

الخبر التالى:

"شعراوي" و"راشد" يتفقدان مشروع مساكن متضرري السيول بقرية الديسمي بالصف
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: لا يمكن خلق وظائف لملايين الشباب المصري بدون استقرار الأمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا