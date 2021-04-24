المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد
08:34 م السبت 24 أبريل 2021
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(مصراوي):
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، في مطار القاهرة.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما نشر صور الاستقبال عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك".
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