المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد

وسط إقبال على شرائها.. السعف يزين أبواب الكنائس (صور)

وزير النقل: تدريب مهندسي السكة الحديد في الكلية الحربية والفنيين في

(مصراوي):

​استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، في مطار القاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما نشر صور الاستقبال عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك".

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