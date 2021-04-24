"زهور مايو".. أحدث صورة لمنطقة زرايب 15 مايو بعد التطوير
08:04 م السبت 24 أبريل 2021
كتب- أسامة علي:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة لمنطقة زرايب 15 مايو العشوائية قبل التطوير وبعد التطوير.
وعلق يونس على الصورة قائلًا: "عظمة العظمة"، مضيفًا أنه تم تسميتها بـ"زهور مايو"، بدلًا من منطقة الزرايب.
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