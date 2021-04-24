"زهور مايو".. أحدث صورة لمنطقة زرايب 15 مايو بعد التطوير

08:04 م السبت 24 أبريل 2021
"زهور مايو".. أحدث صورة لمنطقة زرايب 15 مايو بعد التطوير

صورة لمنطقة زرايب 15 مايو بعد التطوير

كتب- أسامة علي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة لمنطقة زرايب 15 مايو العشوائية قبل التطوير وبعد التطوير.

وعلق يونس على الصورة قائلًا: "عظمة العظمة"، مضيفًا أنه تم تسميتها بـ"زهور مايو"، بدلًا من منطقة الزرايب.

زرايب مايو زهور مايو مدينة 15 مايو

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