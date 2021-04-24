جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مسائية لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

12:46 م السبت 24 أبريل 2021
جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مسائية لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

المهندس عادل النجار

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بشن حملة مسائية مكبرة لإزالة أي تعديات أو إشغالات بالمدينة.

وأضاف النجار، في بين اليوم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات بالمقاهي بالحيين الأول والثانى، مضيفا أنه تم ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بالمنطقة الصناعية ولودر يقوم بأعمال تشوين مخلفات بالحي الأول.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على منع أي مظاهر عشوائية، والتعامل معها فور حدوثها.

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر شرطة التعمير المخالفات عادل النجار

الخبر التالى:

بمشاركة مصرية.. ورشة عمل للمنظمة العربية للطيران عن "الخطة الوطنية لخفض الكربون"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة لشرح الوضع الوبائي لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا