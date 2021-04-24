بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة لشرح الوضع الوبائي لكورونا

12:01 م السبت 24 أبريل 2021
بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة لشرح الوضع الوبائي لكورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفياً بعد قليل، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

ولا تزال الأعداد الرسمية لحالات كورونا في مصر تشهد زيادة تدريجية، إذ سجلت الوزارة، أمس، 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة لوفاة 45 حالة جديدة.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح كورونا

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