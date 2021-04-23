​"ارتفاع 5 درجات".. الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا في درجات الحرارة

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، يشهد طقس الأحد المقبل ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، تشهد البلاد ارتفاعًا من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة على القاهرة نحو 36 درجة مئوية.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية للبلاد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، لمدة يوم واحد.

وقال خبراء الأرصاد، إن هناك ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري علي غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، مؤكدين يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال الأيام القادمة.

ولفت الخبراء إلى أنه تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارًا، وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم، وتنخفض معها الحرارة.

وشدد خبراء الأرصاد، على أنه لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيًا ليلًا، وفي الصباح الباكر، محذرين من تخفيف الملابس: "يرجى عدم الانخداع في درجات الحرارة".

وأوضح الخبراء، أنه سيتم التنويه عن تخفيف الملابس حيال ثبات سيطرة الكتلة الحارة على البلاد.