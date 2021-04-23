الأوقاف: إقالة مدير إدارة شمال القاهرة وإحالة العاملين بمسجد بالشرابية للتحقيق

09:53 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الأوقاف: إقالة مدير إدارة شمال القاهرة وإحالة العاملين بمسجد بالشرابية للتحقيق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه وعودته لعمله الأصلى وخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد صهيب الرومى بالشرابية.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم إحالة جميع العاملين بالمسجد للتحقيق بالديوان العام لتقصيرهم فى أداء عملهم الوظيفى.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على مذكرة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكلاء الوزارة لشئون الدعوة والمساجد والتفتيش والرقابة بالديوان العام، و مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.

مسجد صهيب الرومى أوقاف شمال القاهرة وزارة الأوقاف إقالة مدير أوقاف

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيقوسيا لبحث تعزيز التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار رسمي.. الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا