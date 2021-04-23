الأوقاف: إقالة مدير إدارة شمال القاهرة وإحالة العاملين بمسجد بالشرابية للتحقيق

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه وعودته لعمله الأصلى وخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد صهيب الرومى بالشرابية.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم إحالة جميع العاملين بالمسجد للتحقيق بالديوان العام لتقصيرهم فى أداء عملهم الوظيفى.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على مذكرة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكلاء الوزارة لشئون الدعوة والمساجد والتفتيش والرقابة بالديوان العام، و مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.