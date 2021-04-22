جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المشروعات
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كتب- محمد سامي:
في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية في تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس جامعة القاهرة.
ويأتي البروتوكول ضمن خطة الجامعة في الانفتاح على المجتمع ووضع كافة إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة لمصر من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة وأساتذتها في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية في مشروعاتها.
يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة على تعزيز أفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذها.
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