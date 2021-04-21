كاهن وشماس فقط للجنازات.. الكنيسة تطالب الكهنة بتكثيف التوعية للوقاية من كورونا

11:43 م الأربعاء 21 أبريل 2021
كاهن وشماس فقط للجنازات.. الكنيسة تطالب الكهنة بتكثيف التوعية للوقاية من كورونا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

طالبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآباء الكهنة والخدام بجميع الكنائس، بألا يكفوا عن توعية الشعب وتنبيههم لضرورة السلوك بالحرص الواجب فيما يتعلق بإجراءات الوقاية في كل مكان حفاظا على حياتهم، وذلك بالتنبيه على ذلك داخل الكنائس باستمرار، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الكنيسة في تعليمات نشرها الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على ضرورة أن تكون صلوات الأكاليل في فترة الخمسين المقدسة بحضور أب كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة حضور لا تزيد على ٢٥٪.

وأكدت، تعليق أي ترتيبات خاصة بمدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.

وشددت على إقامة صلوات الجنازات في كنيسة المدافن أو في فناء الكنيسة، ويصليها كاهن واحد وشماس واحد بحضور أسرة المتوفى بما لا يزيد على عشرة أشخاص مع عدم الاستثناء في هذا الأمر حفاظًا على صحة الجميع.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التوعية للوقاية من كورونا فيروس كورونا

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