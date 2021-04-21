جبر وراغب يبحثان الإعداد لدورة القيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين بالوطنية للتدريب

11:26 م الأربعاء 21 أبريل 2021
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كتب - مينا غالي:

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين.

كما اتفق جبر مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب على ضرورة إعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

كرم جبر المجلس الأعلى للإعلام رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية للقيادات

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