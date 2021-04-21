جبر وراغب يبحثان الإعداد لدورة القيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين بالوطنية للتدريب

وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية

زكي في أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية: نثمن المواقف التاريخية

كتب - مينا غالي:

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين.

كما اتفق جبر مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب على ضرورة إعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.