الصحة تناشد المواطنين تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي
كتب يوسف عفيفي:
ناشدت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك، المواطنين بضرورة تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي.
ودعت الوزارة، المواطنين بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.
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