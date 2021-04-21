الصحة تناشد المواطنين تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي

07:15 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الصحة تناشد المواطنين تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي

الدكتورة هالة زايد

كتب يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك، المواطنين بضرورة تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي.

ودعت الوزارة، المواطنين بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

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وزارة الصحة فيسبوك أعراض الجهاز التنفسي فيروس كورونا

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