رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون مع "المستشفيات الجامعية" لمواجهة كورونا

06:30 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون مع "المستشفيات الجامعية" لمواجهة كورونا

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي - خلال لقائه أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء- أن هذا التعاون الذي تجسد في ظل جائحة كورونا ليس جديدًا، معربا عن سعادته بالتعاون مع جميع المؤسسات العلمية والبحثية لما لذلك من انعكاس إيجابي على المجتمع والنهوض به في جميع المجالات.

واستعرض رئيس الجامعة جهود الطواقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا في طليعة الصفوف التي تصدت لجائحة كورونا .

وأضاف أن لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة كانت تعمل وفق رؤية واضحة حيث قامت الجامعة بتدريب نحو 4 آلاف من الطواقم الطبية شاركت جميعًا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، مثل مستشفى العجوزة، والشيخ زايد، وأبو تيج بأسيوط، ودمياط، جنبًا إلى جنب مع مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب ذلك استقبلت المدن الجامعية بجامعة الأزهر آلاف العالقين من الدول العربية العام الماضي.

من جانبه أشاد عبدالغفار بجهود الطواقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.. مشيرا إلى أن قطاع المستشفيات بالأزهر أبلى بلاء حسنًا من خلال مستشفياته الجامعية الموجودة في القاهرة ودمياط وأسيوط.

وثمن عبد الغفار جهود أطباء مستشفيات جامعة الأزهر، في تخفيف آلام المرضى بمختلف محافظات الجمهورية.

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