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التضامن: توفير شقة وبطاقة تموين وتأمين صحي لخريجي دور الأيتام عند الزواج

09:14 م الجمعة 02 أبريل 2021
التضامن: توفير شقة وبطاقة تموين وتأمين صحي لخريجي دور الأيتام عند الزواج

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

(مصراوي):

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوفير شقق سكنية للشباب خريجي دور رعاية الأيتام، وإتاحة سكن ملائم لهم، وتشمل أيضًا تأمينًا صحيًا شاملًا، وبطاقة تموين.

وأضافت أن الوزارة ستطلق خطًا ساخنًا هذا الشهر للأطفال المتميزين بدور الرعاية، موضحة خلال احتفالية يوم اليتيم، أن احتفال اليوم بمثابة إطلاق مرحلة جديدة لأبناء مصر من حيث الدمج والوعي.

وأشارت القباج إلى أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين مع وزارة الاتصالات، لمساندة الأهالي من خلال تطبيق إلكتروني لإيجاد الأطفال المفقودين، ووضعهم في دور رعاية تكلفتها تفوق 2 مليار جنيه.

نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة تموين تأمين صحي دور رعاية الأيتام

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