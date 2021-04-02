الصحة: فريق طبي يجوب المنوفية لعرف الوعي الصحي

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فعاليات فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة بهدف الوعي الصحي في دور الأيتام، بمحافظة المنوفية.

وقالت الوزارة، صباح الجمعة، إن فريقًا يقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، وطرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) بمحافظة المنوفية.