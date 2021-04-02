هاشتاج "كلمة للرئيس بصوتك" تريند على تويتر

(مصراوي):

انتشر خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج جديد باسم "كلمة للرئيس بصوتك"، وجاءت التويتات الخاصة بالهاشتاج داعمة للرئيس السيسي، وتدعوه للاستمرار على نفس النجاحات والتطوير والنهوض بالبلاد، بالإضافة للتصدي لأي خطر داخلي أو خارجي يهدد استقرار وآمن البلاد.

وضم الترند رسائل صوتية لشكر الرئيس السيسي من مصر وكل الدول العربية، ومن أهم التويتات المنتشرة على تويتر "إحنا شباب مصر ومعاك يا ريس لنهاية المشوار"، وأيضًا: "وعدتنا ووفيت بوعدك وخليت مصر أم الدنيا وأد الدنيا وتحيا مصر".