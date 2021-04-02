انتصار السيسي: يوم اليتيم يعكس الحب والرحمة في قلوبنا لدى من فقدوا أقرب الناس إليهم
كتب - محمود مصطفى:
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف في قلوبنا.
وَأضافت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة،"يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمن ومشرق".
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